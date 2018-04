Essa entrevista foi feita pro programa Radiola da Tv Cultura e eu mesma não tinha visto inteira. Foi pro ar e agora está disponível no YouTube. Alguns músicos que eu entrevisto dizem que colocam as idéias em ordem na hora de falar com um jornalista. Parece que funciona mesmo. Tive essa impressão quando me ouvi falando aqui sobre rádio, jornalismo, música, livros…

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=kMm7isktxc4]