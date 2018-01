Segundas Instrumentais

Toda segunda feira eu gravo o Instrumental Sesc Brasil pro Sesc Tv. E agora, depois de 11 anos direto na Paulista, gravamos no Sesc Consolação. A programação começou de arrebentar logo no primeiro ano. A nova temporada abriu com Pepeu Gomes, depois teve o excelente e jovem Rivotril, o ícone Altamiro Carrilho e na sequência Yamandu Costa com Guto Wirtti com um violão baixo trazido da Áustria. Os dois são amigos de infância e conversam no palco como se estivessem em casa. Foi sensacional! Coloco essa série de shows pra confirmar a preocupação da pauta do programa com a diversidade. Tem de tudo. Hoje teremos uma banda chamada Retrofoguetes que toca rockabilly e polca! Só vendo.

Uma novidade é que estamos concorrendo a um premio internacional com o programa que abriu a temporada 2011. Esse show teve no palco o bruxo Hermeto Pascoal. Nome que aparece na grande maioria das entrevistas que faço como a referência master do músico instrumental no Brasil.

Dá pra ver todos os shows sob demanda no site do programa: http://instrumentalsescbrasil.org.br/

Nesse mesmo link dá pra acompanhar o show ao vivo a partir das 19hs e logo depois um bate papo com todos os músicos. Se você tem curiosidade sobre a música instrumental nesse país, taí a melhor fonte.