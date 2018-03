Rômulo Fróes, Bruno Morais e Lucas Santana no Vozes

Foi muito divertido meu encontro com esses três rapazes. Cada um com seu trabalho novo e um só violão. Lucas e Bruno já estiveram comigo outras vezes, o Rômulo fez sua estréia no Vozes e foi muito bom! Tocou violão e cantou a parceria dele com Bruno Morais que é a linda cançao “Hoje eu vou te acordar”.

Seu novo trabalho, um disco duplo, mostra uma nova cara bem longe daquele universo do samba triste que o tinha marcado anteriormente. Com novos parceiros, outros músicos, Rômulo encontrou um lugar mais moderno e interessante para sua arte.

Lucas Santana também fez uma linda cançao ao violão, um tema dedicado à sua mulher, que Rômulo comparou à uma cançao linda e antiga de Gilberto Gil. Bruno Morais, entre eles, é o cantor por excelência e ficou um pouco tenso com a participaçao ao vivo, mas vocês ouvirão na próxima semana e vão conferir a qualidade da voz desse rapaz, seu timbre bonito, sua delicadeza de intérprete.

Aqui as capas dos discos, todos da YB, que eu recomendo!