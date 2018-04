PRA LEMBRAR TORQUATO NETO

Adriana Caparelli, cantora e atriz, me lembrou hoje da canção "Três da Madrugada", de Torquato Neto. Torquato foi poeta tropicalista, autor de uma coluna histórica chamada Geléia Geral, um dos inventores do movimento que abalou as estruturas culturais do Brasil conservador que entrava timidamente nos loucos anos 60.

Gal Costa gravou essa canção lindamente. É triste, densa e bonita de doer. Toquei no Vozes uma vez e Adriana resolveu buscar e hoje Torquato Neto faz parte do seu repertório. Eu adoro quando acontece algo assim.

Esse é um "postzinho" rápido só pra agradecer. Obrigada por me lembrar, Adriana.

Para ouvi-la vá ao Oficina ou acesse o site http://www.adrianacapparelli.com