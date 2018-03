Pra Iemanjá com Caymmi e Calcanhotto

Sempre é tempo de render homenagens à rainha do mar. Especialmente porque vivemos tão longe da praia aqui em São Paulo. Adriana Calcanhotto fez mais um lindo disco com o tema azul, o mergulho, o salgado, o profundo, e dessa vez, no Maré, gravou Sargaço Mar de Dorival Caymmi com o violão de Gilberto Gil. Ficou lindo. E achei no YouTube essa ediçao de imagens com a canção.

Reproduzo aqui.

A proposito, estou lendo o livro de Beto Pandiani, “O Mar é Minha Terra”. Ele descreve cenas incríveis de suas vivências pelos oceanos do mundo. Por exemplo o céu refletido num mar de azeite de tão calmo, uma escuridão pontilhada de estrelas… Tem que ler! A resignificação da vida diante da imensidão.