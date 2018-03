Olha pra Céu, meu amor…

Peguei emprestado esse pedacinho da letra de um sucesso de Luiz Gonzaga pra chamar atenção pro trabalho dessa moça. Céu lança novo disco depois de quase 5 anos quietinha. O disco novo se chama “Vagarosa” e tem essa pegada gostosa de quem faz tudo no seu tempo. Com o lançamento do primeiro cd tentaram jogá-la na roda de jovens estrelas, cantoras, compositoras bonitas e talentosas. Ela saiu de fininho. Fez turnê na Europa, vendeu muito disco lá fora e voltou pra casa pra fazer familia e músicas novas.“Vagarosa” tem produçao de Céu, Beto Villares, Gustavo Lenza e Gui Amabis. Tem participações incríveis de Luiz Melodia, Anelis Assumpção e Thalma de Freitas. Tem homenagem dupla com “Rosa Menina Rosa”pra Jorge Benjor e pra filhota que tem esse nome de flor. Nessa faixa tem a rapaziada da Naçao Zumbi na versão Sebosos Postizos. Tem parceira com Catatau, tem Curumim, Guizado, Bruno Buarque, Marcelo Jeneci, LucasMartins, BNegão, toda uma turma que a gente ouve e lê nas fichas de disco bom.Fizemos uma entrevista bacana pro Vozes do Brasil que logo logo vai pro ar.Céu tem patrocínio da Natura que agora, além dos editais de incentivo à diversidade musical brasileira, também aposta em alguns nomes como Arnaldo Antunes, Lenine e Marisa Monte bancando disco e turnês. Céu entrou pro time.

Nesse vídeo que achei no YouTube os gringos se rendem ao charme da moça…

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=aA6ome0TWd4&feature=channel]