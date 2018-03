O DNA musical de Fernanda Takai no Vozes do Brasil

Simpática como sempre, a querida Fernanda Takai veio até São Paulo e gravou o Vozes do Brasil pra fazer a divulgação do seu novo trabalho: o cd e o dvd “Luz Negra”.

Foi tudo gravado com o maior cuidado, com diretores operando as diversas cameras o que conferiu uma seleçao de imagens inéditas e bonitas. Nada daquele tédio tradicional das captações de show. As luzes e as cores se alternam conforme o clima de cada música, tudo muito delicado como Fernanda bem merece. Dá pra dizer que esses rapazes de BH fizeram uma linda traduçao da artista a quem se dedicaram. O cenário é lindo e o palco é do teatro municipal de Nova Lima.

A banda é a mesma que a acompanhou na gravaçao de “Onde Brilhem Os Olhos Seus”, disco dedicado à outra querida, a musa da bossa nova, da jovem guarda e dos sambistas, Nara Leão: John Ulhoa (parceiro de 17 anos!), Lulu Camargo, Mariá Portugal e Thiago Braga.



No repertório tem todas aquelas que só entravam em shows e que, segundo Fernanda, fazem parte do seu DNA musical:”There Must Be An Angel”, “Ordinary World” e “Ben”, por exemplo. Porque Fernanda, como se sabe, é fã do pop de Duran Duran, Michael Jackson, Eurythmics etc.

E tem “O Barquinho”em japonês! Aprenda no programa a pronuncia correta!

A entrevista está uma delícia e o disco incrível. Não perca esse Vozes se você gosta dessas duas coisas: bom papo e boa música!

Na página Vozes do Brasil no Rádio você confere as sintonias e ainda tem aqui ao lado o link pra ouvir sob demanda pela internet em Território Eldorado.

Pra dar um gostinho diferente vamos ver aqui numa gravaçao YouTube, naturalmente, Fernanda Takai e Maki, a charmosa e exótica cantora do Pizzicato Five. Encantador!

A platéia delira…

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=1sve-b9snVU]