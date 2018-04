NO PASQUALE COM VANESSA DA MATA E MARCELO CAMELO

Ontem tivemos o segundo bate papo na Fnac dentro do projeto Estaçao Férias da Eldorado. Fomos lá conversar com Marcelo Camelo. Ele foi tímido e genial como sempre. levou seu violão e fez algumas canções do cd SOU e outras inéditas e versões exclusivas como o “Porta de Cinema”, samba brejeiro e carioca feito por seu avô. Pra ouvir sintonize o Vozes do Brasil pelo país afora ou acesse depois dessa quarta o site Território Eldorado (links aí ao lado).

Não tivemos muito público apesar das mais de cem inscrições pelo site – esses fenômenos eu nunca vou entender. No entanto tivemos uma platéia especial: Mallu Magalhães, Kassin e Vanessa da Mata.

Um encontro assim a gente não desperdiça e saímos todos depois do evento pra mais um clássico paulistano: jantar depois do show. Estão aí as fotinhos paparazzi feitas com meu celular. Qualidade nenhuma, mas muita animaçao em volta da mesa farta do Pasquale.