NIETZSCHE E O TRIP HOP SOLAR DE CLAUDIA DOREI

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=U67Eqb375EY]

Acabo de voltar de uma estimulante aula de filosofia com o professor Renato Janine Ribeiro. Falamos sobre resignificar a vida de tempos em tempos para viver de verdade, escolhendo ou separando o principal do secundário e tantas outras coisas fundamentais para amadurecer com sabedoria. O conhecimento é uma ferramenta poderosa…

Numa certa altura da aula ele citou Nietzche “só é possivel a originalidade com o esquecimento”.

Lembrei de Claudia Dorei e seus temas tão contemporâneos, seu som tão original. Não por acaso ela tem uma canção chamada “Esquece”.

Vai lá: www.myspace.com/claudiadorei