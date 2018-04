[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=0x2mpUQTCqw]

Pra que rimar amor e dor? Essa máxima foi escrita por Monsueto e Arnaldo Passos em 1955. Foi ele também que escreveu “Me Deixa em Paz”. Do que se poderia concluir que Monsueto era um cara amargurado, desiludido, mas a verdade é bem outra. Nascido na Favela do Pinto, no meio da Zona sul do Rio de Janeiro, o cara era um sucesso. Músico de boate, comediante, sambista, sorridente.

A gravaçao de Mora na Filosofia que Caetano Veloso fez em 1972 é dessas antológicas. Arranjo espetacular com a assinatura de Jards Macalé, músico fundamental desse trabalho que ainda tinha Tutty Moreno na bateria, vocais de Gal Costa e Angela Ro Ro tocando gaita!!

É redundante dizer o quanto esse disco é bom. Foi uma dos marcos daquele ano, é um dos melhores de todos os tempos.

Voltando à Jards Macalé, ele foi o cara que levou Caetano à Portobello Road, o pico do reggae na Londres dos anos 70, e foi dali que nasceu a excelente “Nine Out of Ten”- proclamado o primeiro reggae brasileiro, por mais bizarro que isso pareça.

Bom, taí pra curtir a gravaçao de Caetano pra Monsueto. Clássico!