Monstros: Helio Delmiro e Roberto Sion juntos no Instrumental Sesc Brasil

Acabo de voltar de mais uma jornada típica de terça-feira em São Paulo quando gravo esse programa único no país no Sesc Paulista. Estou falando do Instrumental Sesc Brasil que está há dez anos no ar no Sesc TV, com minha apresentação desde o início. Tenho o enorme prazer de fazer todas as entrevistas dessa série por onde já passaram monstros da nossa música e jovens talentos de gêneros, estilos e gerações distintas. Hoje foi especial. Tivemos no mesmo palco Hélio Delmiro e Roberto Sion.



Hélio, a guitarra brasileira jazzística por excelência, já tocou com MIlton Nascimento, Elis Regina e Sarah Vaughan e hoje é uma aparição rara em palcos brasileiros. Ele tem se dedicado mais à ensinar e dizem que está de malas prontas pra ir pra Itália…Bom, hoje ele ensinou mesmo. Fez um show memorável ao lado do saxofonista, clarinetista, pianista e maestro Roberto Sion.Sion é um dos fundadores e é regente da Orquestra Jovem Tom Jobim entre outras milhares de coisas que compõe o currículo extraordinário desse músico.Os dois feras, com toda generosidade que lhes é peculiar, dividiram o palco com dois jovens músicos: no baixo Sidiel Teixeira e na bateria o animado Vitor, que também toca com Bocato.No repertório vários momentos de arrepiar como o solo de Ponteio de Delmiro, Eu Não existo Sem Você com Sion ao piano e uma linda versão de Smoke Gets in Your Eyes com o maestro no sax.De morrer de alegria por trabalhar com uma coisa assim tão boa…

Sempre com a contribuição do YouTube vai aí um pouquinho de Hélio Delmiro. Simplesmente tocando Thelonius Monk…

Agora pra conhecer o Instrumental Sesc Brasil tem uma imensa variedade de vídeos disponíveis na rede e um site oficial que é www.sescsp.org.br/instrumental. Nesse site dá pra ver os shows e os papos que rolam depois lá mesmo no teatro.

Do YouTube peguei uma amostrinha do programa com a querido Arthur Maia.

Como disse, apresento esse programa há dez anos, por isso, não reparem no penteado…

Só pra lembrar, os shows são transmitidos ao vivo pela internet toda terça a partir das 19hs pela página principal do portal IG. E depois tem bate papo ao vivo com os músicos.

Experimente uma hora dessas e mande um recado por aqui.