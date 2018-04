Marcelo Camelo no Vozes do Brasil

Queridíssimo pelo público o carioca Marcelo Camelo mostra o porque dessa popularidade no Vozes do Brasil. Ele esteve no programa quando a gente gravava no Outra Margem (de Paulo Lepetit e Vange Milliet) pra mostrar o cd SOU. Lá ele tocou versões exclusivas das canções e contou boas histórias antes, durante e depois dos microfones ligados. Foi muito gostoso.

Agora vamos repetir a dose com uma pequena platéia na FNAC Pinheiros em São Paulo. O bate papo vai ter violão e será na segunda, dia 27 a partir das 19h30. Imperdível.

Aqui vai uma palinha do charme romântico de Camelo. Filminho feito pela Vange.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=oKfWR-xLt3A]