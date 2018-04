LOU REED E LAURIE ANDERSON EM TURNÊ

O casal mais incrível da música pop. Vivem juntos há anos, acabaram de se casar oficialmente e estão pela Europa com a turnê “The Yellow Pony and Other Songs and Stories”. Cada um deles separadamente é genial e já falaram muito por aí sobre essa união incrível. São os melhores amigos um do outro. Se admiram. Fazem música e moram juntos num apartamento em Nova Iorque. O violino de Laurie pode ser ouvido em “The Raven” e as colaborações que começaram timidamente agora estão no palco. Ontem eles estavam em Madri, domingo estiveram em Santiago de Compostela e amanhã tocam na Dinamarca. Até o final dessa semana o casal Reed/Anderson chega na Inglaterra onde se apresentarão juntos pela primeira vez. Como diz meu querido Otávio Dutra de Toledo, taí um casal Batman/Batman!!

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=9lndJb3VQnQ]