Inéditas de Marcelo Camelo no Vozes do Brasil

Hoje tem novidade no programa! Marcelo Camelo fez umas exclusivas pra gente na gravaçao do Vozes na Fnac na ultima segunda feira. Entre elas algumas versões do repertório de Los Hermanos, músicas do primeiro solo dele feitas com violão (no cd é guitarra e banda) e uma gracinha de composiçao do avô dele: Porta de Cinema. Conheci esse sambinha brejeiro no camarim improvisado onde recebemos também Mallu Lagalhães, Kassin e Vanessa da Mata. Kassin está em São Paulo ensaiando pro novo cd de Mallu e Vanessa se prepara pra uma viagem pra Angola. Ficaram todos pro bate papo que vai pro ar hoje em São Paulo pela Eldorado FM e na sequencia corre por Belo Horizonte, Santos e Curitiba (confira as sintonias na página Vozes do Brasil no Rádio).

Aqui umas fotos feitas por Yann Vadaru.