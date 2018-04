Outro maravilhoso compositor que me apraz comentar: Johny Alf. Foi ele quem escreveu a maravilhosa “Ilusão à Tôa” lá pelo começo da década de 60. Sylvia Telles gravou lindamente. Os versos lhe cairam bem, muito bem mesmo. Acho que tem a ver com um discurso amoroso feminino isso de falar de uma ilusão à tôa, amor discreto pra uma só pessoa… coisas assim. Tem uma tristezinha mas ao mesmo tempo e delicado e esperançoso. É isso é muito feminino.

No disco Cê, Caetano Veloso, o maior entre os nossos contemporâneos, fez de novo aquela brincadeira criativa, genial, de citar e criar sobre uma obra de referência. A primeira vez foi com “Saudosismo” que faz uma linda homenagem à bossa nova, à João Gilberto, e que ele gravou com Gal Costa no lp de estréia dos dois, “Domingo”. Em Cê, ele gravou Ilusão à Tôa e a inédita “Amor Mais que Discreto”.

Para nosso deleite, as duas juntas aqui:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=CyKiZWOAKKU]