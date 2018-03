[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Y-Qc-qipzuk&feature=channel_page]

Eu sigo a Rita Lee no Twitter! Adoro saber por onde ela anda. Minha filha ontem mesmo comentou que não ouve falar de show da Rita há um tempão. Na verdade, a danada tá correndo o país pro lançamnto do tal Multishow ao Vivo (Caetano se vira com a lei Rouanet, a Rita com um canal de tv e assim caminha a humanidade…).

Mas, foi lá no passarinho bisbilhoteiro que eu achei a Rita em Curitiba e na página que abriu mais um tanto de vídeos legais. Fernanda Takai e Rita lee tem tudo a ver e a nossa querida mineira foi muito inteligente em nao topar a volta dos Mutantes, teria estragado tudo. Veja que amor as duas cantando juntas. No finalzinho, encostadinhas uma na outra… fofurice máxima! Porque o tempo para mesmo quando a gente ama, não é? E pieguice pouca é bobagem!! Tá tocando “Não Se Reprima” na televisão e no rádio todo dia, por conta de uma propaganda que eu ainda não descobri do que de tanta atenção que presto na música. Entrei no clima.