Eu não ando, eu só sambo… por aí…

A letra de “Samba Jambo” de Jorge Mautner é a coisa mais bonitinha do mundo! “Os seus olhinhos sempre tem, meu bem, aquela luz da aurora da manhã…”, fala sério!

Hoje separei essa música pra tocar no Vozes. Tirei do cd duplo O Ser da Tempestade – que saiu no final da década de 90 como um tributo ao filósofo do KAOS.

A primeira vez que vi o Mautner foi num show bagunçadíssimo e muito divertido. Era só para estudantes (eu tinha 18 anos), só ele e Nelson Jacobina. Os dois lindos de morrer, sem camisa por que estava um calor absurdo, cabelos compridos e fazendo um som que eu nunca tinha ouvido antes. Amei.

Os trabalhos mais recentes da dupla Mautner/Jacobina podem ser ouvidos num disco de 2007, Revirão, que saiu sem fazer muito barulho. Antes disso Caetano gravou com ele o cd Eu Não Peço Desculpa, e Jacobina é um dos músicos da seleção Orquestra Imperial.

Bom, pra curtir Jorge Mautner deixo aqui um videozinho onde ele explica o KAOS e na sequência um que tem o show de Caetano com participaçao dos dois aqui citados.

Atente para Celso Sim fazendo a segunda voz em “Maracatu Atômico”. Tão bonitinho…

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=H8lM29aHOdw]

Caetano Veloso e Jorge Mautner

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=H9565dSYNzw]

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais fotos de Jorge Mautner, olha só que personagem…



Só pra lembrar, pra ouvir “Samba Jambo” sintonize o Vozes do Brasil dessa semana. Veja os horários e as emissoras na página Vozes do Brasil no Rádio aí em cima do blog. OU entre no link Território Eldorado pra ouvir sob demanda. E não esqueça de prestar atençao na letra…