ERIKA MACHADO MIXA NOVO CD NO FRIO DE SÃO PAULO

A mineira Erika Machado está em São Paulo mixando seu novo trabalho. Eu só ouvi uma faixa até agora (3×4) mas já gostei. Seu primeiro cd me deixou feliz! Letras bem humoradas, longe do comum, uma sonoridade nova e fresca com a retaguarda do genial John Ulhoa com quem ela repete a parceria. Copio aqui o release que escrevi pro cd “No Cimento e tô esperando ansiosa pra ouvir o novo disco. Depois eu conto tudo.

O ALMANAQUE ILUSTRADO DE ÉRIKA MACHADO

“Tudo que explique o alicate cremoso e o lodo das estrelas serve demais da conta” – isso é matéria de poesia pra Manoel de Barros e pra Érika Machado. Ele, poeta, ela compositora. Ele no Pantanal, ela numa Belo Horizonte cosmopolita, jovem e divertida mas ainda assim prenhe das pequenas coisas e das coisas grandes que cabem juntas no refrão: “girafa, amor, avião”. Na lírica de Érika Machado tem poesia pra tocar no rádio.

“As Coisas” foi a primeira música que ouvi por indicação de Fernanda Takai do Pato Fu e foi daí que tirei pra abrir essa conversa a figura simples e genial de caber tanta coisa grande num refrão. Imaginar a cena no ar, me deixou feliz de cara.

Depois, Érika me mandou um cd e ele foi comigo pra praia. Passou por São Paulo, atravessou as montanhas da Mantiqueira e da Serra do Mar e não fez feio fora de casa. Érika é uma moça de BH. Fez o “primeiro disquinho” pra vender em camelô em 2003. É artista plástica. Sua música é visual, é leve e tem alguma coisa de crônica, de retrato de geração. Uma juventude que leva a vida com compromisso e responsa, mas com um desapego que me agrada e me ensina porque “eu não sabe de nada” também. É existencialista nessa leveza em letra e música como no clima de “Perna” que tem programações eletrônicas, cavaquinho e escaleta pra procurar seu lugar no mundo.

Érika Machado tem uma qualidade na voz, que eu ainda não sei precisar qual é, mas que me faz acreditar em tudo o que ela canta. Tem uma meninice, um descompromisso aparente que faz a gente imaginar a cara desse personagem que vive de secador, maçã e lente! As figuras se formam como num cartoon pela cabeça. Essa parceria com Juliana Mafra já é sucesso em BH e Marina Machado foi a primeira a gravar.

Como a gente sabe, a simplicidade é chique. Érika é uma das favoritas de Ronaldo Fraga, o estilista mineiro que é louco por música brasileira. Fraga diz que sua voz é entorpecente e ela fez parte de trilha sonora da coleção de inverno 2006.

A produção de John Ulhoa é delicada como me parece ser a poética de Érika Machado. Colorida e desenhada, mas não dispensa guitarras e sujeira quando a música pede – na divertida “Robertinha”, por exemplo. John toca teclados, percussão, banjo, baixo, guitarra, efeitos e é parceiro em “Alguém da minha família”. Érika toca violão e guitarra. Daniel Saavedra programações, teclados, guitarra e cavaquinho. Cecília Silveira é parceira em “No Cimento”, “As Coisas”, assina “Tédio” e faz vocais.

Renato Villaça toca escaleta em “Perna”.

Érika Machado fez o cd “No Cimento” entre julho e outubro de 2005. Ela diz que faz tudo muito devagar, que demora pra fazer uma música. Por mim, tudo bem. Que ela continue nessa tranqüilidade de trazer pra música “as coisas que não pretendem”. Considero preciosos os discos autorais e os poetas únicos. Diz Manoel de Barros que “muita coisa se poderia fazer em favor da poesia (…) perder a inteligência das coisas para vê-las (…) nos versos mais transparentes enfiar pregos sujos, ciscos de olho, moscas de pensão…”

Quanto se poderia fazer pela música? Escrever seu nome no cimento?

Vá já ouvir Érika Machado e ganhe seu dia de pássaro.

Patricia Palumbo

APERITIVO: ERIKA E O CLIP DE “SECADOR, MAÇA E LENTE”

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=97-aOda4OS4&feature=related]