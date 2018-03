Dia Hermeto

Passei a manhã de hoje conversando com Hermeto Pascoal. Foi delicioso…

Foi uma entrevista pro Instrumental Sesc Brasil e o pretexto era fazer com que Hermeto desse um depoimento sobre Jovino Santos Neto, um músico que tocou anos com ele e que hoje mora no exterior e foi tema de um dos nossos mais recentes programas. Mas, seria no mínimo burro estar na presença desse ícone e não aproveitar. Com a equipe do Sesc e do Canal I foi montada uma mini coletiva e destrinchamos a cabeça desse genial e generoso músico.



Uma das coisas mais bacanas que ele falou foi sobre seu método peculiar de limpar a cabeça. Diz ele que sai escrevendo uma música e percebe que as notas não estão legais, não tá bonito, ele cantarola e tem ainda mais certeza de que não está bom. Mas ele deixa sair. Escreve, escreve até esgotar a coisa ruim. Terminado, pega o papel e joga no lixo. Assim a música boa que estava esperando pra sair vem que nem água… Cabeça limpa!!

Hermeto é uma benção. Disse também que a inspiraçao vem mesmo dos ares, dos sonhos, das energias soltas por aí. Que os instrumentos são o que o nome diz e que servem pra fazer boa música se o músico é bom.

Ainda não sei quando isso tudo vai ao ar, mas já foi uma espécie de celebração dos 10 anos de gravações desse programa, o Instrumental Sesc Brasil que pra nossa alegria ele diz assistir sempre. Tanto é verdade que Hermeto fez piada com a cara que eu faço quando estou entrevistando algum músico que nem ele tá achando bom…. que perigo!



