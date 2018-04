DELICIOSO MENDELSSOHN, VERTIGO BARTÓK

Há alguns anos eu tenho um programa incrível para as noites de quinta feira: ir aos concertos da Osesp na Sala São Paulo com meu querido amigo Arthur Nestrovski. A maravilha que é essa nossa orquestra, a qualidade dos programas e a presença do Arthur pra me explicar tudo o que eu ouço alí naquela sala minuciosamente projetada para o melhor som, são coisas que fazem dessa noite uma experiência incrível, deliciosa e vertiginosa.

Olha só esse vídeo da Osesp interpretando Tom Jobim:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=SKRqP9KEzRY]

Na programaçao da ultima quinta, tivemos De Falla, Mendelssohn e Béla Bártok. Foi divino! A excelência da Osesp me faz invejar o cara que inventou a frase: “pode aplaudir que a orquestra é sua!”

Agora, só pode aplaudir na hora certa! O que foi muito curioso pra mim no começo, agora já estou acostumada ao ritual. Mas, tivemos um maestro convidado noite dessas que ficou furioso com a platéia – brasileiros incontroláveis! que se pronunciaram na hora errada. O concerto estava enlouquecedor de bonito!

Por tudo isso eu recomendo essa programaçao da Sala São Paulo. É estonteante! É de sair de lá absolutamente em contato com o divino através da música. No dia 09 de julho tem concerto de 10 anos da Sala São paulo com a incrível pianista Maria João Pires tocando Poulenc e Mozart e ainda o Coro da Osesp com Villa Lobos. Vamos reservar já os nossos convites mas sem esquecer que qualquer quinta vale a pena. Termine a noite com um bom vinho, um jantar e uma conversa musical. Pena que nem todo mundo temo privilégio de ter o Arthur por perto…

Outro vídeo bacana pra entrar no mundo das grandes orquestras: Sarah Chang tocando Mendelssohn com a Sinfônica de Nova Iorque. Essa gracinha ja esteve por aqui na Sala São Paulo. É um pequeno gênio. Bom concerto…

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=CCLxso5XDN4]