COM DULCE QUENTAL O ESCRITOR FALOU…

Dulce Quental tem uma voz deliciosa. Doce, pequena, delicada, de timbre especial. Suas composições tem o mesmo espirito. E sobre uma delas Dulce me contou a seguinte e saborosa história: certa vez ela estava num café com Veronica Sabino, duas boas amigas conversando numa tarde carioca quando Verônica diz: ih, meu pai… que é ninguém menos que Fernando Sabino. Dulce, ao contrario da filha já acostumada com a presença do genial escritor, só que em outra configuração, se deleitou com o novo ocupante da mesa. Do encontro nasceu a musica “O Escritor”, do disco Beleza Roubada. Fernando Sabino estava na rua pra fugir da empregada em dia de faxina e sem dúvida coloriu aquele café – pras duas. Na gravaçao Dulce descreve poeticamente o encontro e ainda coloca a voz de Fernando Sabino num trecho de O Grande Mentecapto. Pouco tempo depois, ele faleceu.

Pra ouvir essa e outras canções de Dulce a direçao é essa no myspace:

