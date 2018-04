Marcia Castro, cantora baiana talentosissima, cheia de charme e minha amiga, mandou um link pro blog da Marina Lima. Fui lá, claro. Sou fã da Marina há décadas e assim continuo. Acho que sua importância pra música brasileira vai além da polêmica sobre sua voz, muito além. Foi a primeira mulher compositora no pop nacional, apareceu no primeiro disco com uma guitarra entre as pernas e cantando pra abrir os trabalhos uma composição de Dolores Duran – coerência total!! Uma mulher de atitude. Por isso incluo na minha lista de preferidos aqui ao lado o link pro site e pro blog dela e ainda posto uma das minhas canções preferidas. Achei no youtube essa gravaçao de “Criança”, do lp Marina Lima – o primeiro que ela assinou com nome completo e que trazia um ensaio de fotos maravilhoso – no tempo do encarte para lps… dá até uma certa nostalgia. Bom, no vídeo tem Selton Melo e Preta Gil de figurantes, o que é bem divertido de ver.

No blog da Marina, o texto que chamou a atençao da Marcia Castro e que eu também curti muito, é uma reflexão sobre a música contemporânea. Bem bom. Vai lá!

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=H3vDBN1GV-I&feature=related]