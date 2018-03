Mais charmosa que a garota de ipanema, a moça que balança toda pra andar de Tito Madi, pra mim é a melhor tradução da garota brasileira. Essa música se chama “Balanço Zona Sul” e tem gravações incríveis por Wilson Simonal, Sylvia Telles e Elza Soares feitas na época de seu lançamento, 1966. Agora Simoninha gravou com o BossaCucaNova numa versão ao vivo e cheia de balanço. Muito boa mesmo. Ele já havia incluído essa pérola em seu repertório mas ganhou muito aqui com a versão de Marcelinho Dalua, Marcio Menescal e Alexandre Moreira. O BossaCucaNova faz esse trabalho de usar as bases originais e acrescentar batidas, baixo, guitarra, novas vozes, aos clássicos do samba e da bossa. No primeiro cd tiveram a participaçao de Roberto Menescal e a cantora Cris Delano é a voz oficial da banda, mas outras várias se juntam à eles pra fazer essa festa dançante que arrasa em palcos do mundo todo. Eu mesma os vi certa vez na França, em Cannes, e pude presenciar o sucesso absurdo com os gringos – além de dançar muito em todas as vezes que vou aos shows. Claro!

Aqui tem mais balanço com uma versão deliciosa pra Ela é Minha Menina de Jorge Ben. Originalmente gravada pelos Mutantes agora é música de pista. Adoro!!

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=RRk_GlpoBnE]

E o Simoninha cantando “Balanço Zona Sul” no maior estilo… Muito bom!!

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Rh-DMj1Csxg]

Acompanhe cantando e me diga se essa moça que balança toda pra andar não tem mais charme que a garota de ipanema.

Balanço Zona Sul (Tito Madi)

Balança toda pra andar

Balança até pra falar

Balança tanto que já balançou

Meu coração

Balança mesmo que é bom

Do leme até o leblon

E vai juntando um punhado de gente

Que sofre com seu andar

Mas ande bem devagar

Que é pra não se cansar

Vai caminhando

Balam balançando sem parar

Balance os cabelos seus

Balance e vai mas não vai

E se cair vai caindo caindo

Nos braços meus

E eu tenho que lembrar aqui que Tito Madi fez uma linda história na música brasileira. É da geraçao pré-bossa nova como Johny Alf e Dick Farney. É autor da famosa “Chove Lá Fora”, seu primeiro grande sucesso (1957) gravada por Dolores Duran, The Platers e João Gilberto. Cantou com Maysa e gravou com ela o espetacular Lp “Dois Na Fossa”, disco que todo mundo tem que ouvir. Um clássico. Pena que seja dificil de encontrar.