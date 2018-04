Arnaldo Antunes finaliza o cd Iê-Iê-Iê e eu ouvi o disco!!

O cd só vai chegar às lojas em agosto mas eu já ouvi uma prévia do novo trabalho de Arnaldo Antunes. Cheio de parceiros novos como o pernambucano Ortinho e o jovem músico de sua banda Marcelo Jeneci, o mais tranquilo dos roqueiros do Brasil brinca agora com os quadrinhos e com a música pop. A tunrnê tem patrocinio da Natura e alguns privilegiados terão acesso a um material incrível que o próprio Arnaldo acabou de fazer (não posso contar o que é pra não estragar a surpresa…).

Nessa fotinho paparazzi eu registro o momento em que ele me manda as músicas pelo computador.