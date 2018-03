A Hiroshima de Vinicius de Moraes

Arnaldo Jabor foi o único a comentar hoje nos jornais de São Paulo: nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, bombas atômicas foram lançadas sobre o Japão. Aqui no Pandorama, o colega Catatau fez um comentário no seu blog no final de semana. Mas hoje, lendo o Estadão, achei muito pertinente a observaçao sobre o estigma que pesa sobre a Alemanha Nazista e a comemoraçao mundial que se seguiu depois das tragédias de Hiroshima e Nagazaki. A cultura do herói que a América do Norte soube vender muito bem dá esse tipo de resultado.

Aqui no Brasil, a terra do Homem Cordial, se ouviu uma voz dissonante: Vinicius de Moraes escreveu o poema “A Rosa de Hiroshima”. Na decada de 70 o libelo virou um clássico da nossa música popular com a gravaçao dos Secos e Molhados. “A rosa radioativa, estúpida, inválida…”

Esse grupo de atuação meteórica deixou um legado imenso de liberdade criativa. Foi um sucesso nacional misturando rock’n roll com canção, arranjos sofisticados, roupas e atitudes extravagantes. Na verdade, no caso de Ney Matogrosso, quase nenhuma roupa…