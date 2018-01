Produtora confirma edição de 2016 do Lollapalooza Brasil

Mesmo com público visivelmente menor do que em outros anos e o dólar em alta, que dificulta a contratação de shows estrangeiros, a empresa produtora do Lollapalooza Brasil confirma a edição de 2016 do festival.

Cerca de 130 mil pessoas passaram pelos dois dias do evento no Autódromo de Interlagos e você acompanhou a cobertura completa aqui no Estadão.

Aliás, o companheiro de redação, Julio Maria, sempre fantástico em suas ponderações, analisou muito bem o fim de semana de shows.

Em entrevista ao programa Estadão Noite, da Rádio Estadão, Alexandre Wesley, diretor artístico da Time For Fun, relata as dificuldades de fazer um festival do porte do Lollapalooza em tempos de crise: “O Lolla já faz parte do calendário da cidade de São Paulo, teremos mais uma edição em 2016. A questão do dólar sempre atrapalha. Tentamos não repassar o custo para o público – não é porque o dólar aumentou que o pessoal vai estar disposto a pagar a mais pelo ingresso”, explica.

“A gente tenta negociar com os artistas e explicar a atual situação econômica do país. Trazemos ao público brasileiro a mesma cena que ele pode encontrar nos grandes festivais europeus e norte americanos”, completa.

Você pode ouvir a entrevista completa com o diretor da produtora do Lollapalooza clicando aqui.