Playlist para o Lollapalooza Brasil 2016

Mais uma edição do Lollapalooza Brasil chegando! O festival acontece nos próximos dias 12 e 13 de março no Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista.

A organização costuma dividir bem as atrações ao longo do fim de semana, tentando atrair um público maior para os dois dias de evento e evitando conflitos de cronograma.

Aliás, a programação por horário, além dos principais destaques, você pode ver nessa matéria do Pedro Antunes aqui pro Estadão.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para entrar no clima, preparei uma playlist no Spotify:

Tem Tame Impala, Albert Hammond Jr., Florence + The Machine, Versalle, Maglore, Emicida, Karol Conka, Dingo Bells, Matanza, Mumford and Sons. Só não tem Planet Hemp porque eles não estão no Spotify (alô produção!!!). Escuta aí!

Minhas sugestões para assistir:

Sábado

Matanza – Palco Skol (14h)

Eagles of Death Metal – Palco Onix (15h05)

Bad Religion – Palco Skol (16h10)

Of Monsters and Men – Palco Onix (17h15)

Tame Impala – Palco Skol (18h35)

Mumford and Sons – Palco Onix (19h55)

Die Antwoord – Palco Axe (20h15)

Eminem – Palco Skol (21h30)

Kaskade – Trident at Perry’s (21h30)

Domingo

Dingo Bells – Palco Skol (12h)

Maglore – Palco Onix (12h55)

Karol Conka – Trident at Perry’s (13h30)

Albert Hammond Jr. – Palco Axe (16h)

Alabama Shakes – Palco Onix (16h45)

Jack Ü – Palco Onix (19h10)

Emicida – Palco Trident (19h35)

Florence + the Machine – Palco Skol (20h30)

Planet Hemp – Palco Axe (20h45)

LOLLAPALOOZA 2016. Autódromo de Interlagos. Av. Senador Teotônio Vilela, 261. Dias 12 e 13, a partir das 12h. R$ 450 (dia), R$ 800 (dois dias).