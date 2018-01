Lobão: “Cancelaram 80% dos meus shows”, em 2014

O cantor e compositor Lobão prepara show acústico para público paulistano nesta quarta-feira (06). Segundo o próprio cantor, este formato é uma alternativa para os problemas que ele enfrenta por conta de sua posição política: “Quase 80% dos meus shows foram cancelados no ano passado. Essa apresentação que vou fazer é para procurar um novo viés, uma novidade”, enfatiza.

Em entrevista a Emanuel Bomfim da Rádio Estadão, ele confessa que encontra dificuldades por conta da exposição de suas convicções políticas, mas que sempre é recebido pelos fãs de uma maneira positiva: “estou muito tranquilo, em uma fase boa da carreira e recebo muito carinho dos fãs, eles são muito fiéis”, explica o cantor.

Clique aqui para ouvir a íntegra da conversa

Ele prepara um novo disco, que será lançado ainda no segundo semestre de 2015 e se apresenta nesta quarta-feira no Bourbon Street com formação acústica.

Serviço: Lobão no Bourbon Street

Data : 06/05/2015 – quarta-feira

Horário: 21h30

Homepage: http://www.bourbonstreet.com.br