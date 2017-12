Lollapalooza terá roda gigante e balão de ar quente para público em 2016

A organização do Lollapalooza Brasil está acertando os últimos detalhes para a edição de 2016 do festival.

Realizado pela terceira vez no Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista, o evento chega com novidades neste ano.

A começar por um palco novo – que costumava ser a tenda de música eletrônica e recebia o nome de Perry Farrell, o criador da marca Lollapalooza. O novo espaço é uma demanda antiga do público, que se espremia para assistir as principais atrações do gênero.

Por sinal, o novo palco recebe atrações de outros gêneros, como Emicida, no domingo. Karol Concá e Kaskade também se apresentam por lá.

Cerca de 70 mil pessoas devem passar no Autódromo por dia de festival. Lá, ainda vão encontrar uma roda gigante, tobogã, cama elástica e um balão (daqueles de ar quente), onde quem quiser poderá ser içado a 25 metros de altura.

Mudanças também na moeda do festival. Para consumir bebidas e alimentos, é preciso comprar o Lolla Mango, moeda que custava, até o ano passado, R$2,50. Agora a cotação é um pra um, facilitando as contas e diminuindo filas.

A semana chuvosa deixou o gramado no miolo do Autódromo bem molhado, com algumas poças de lama. Em algumas áreas, é inevitável o acúmulo de água, mas para evitar transtornos maiores, os promotores cobriram o solo com placas de borracha.

Os ingressos ainda estão a venda no site www.lollapaloozabr.com.br

E se você quiser ouvir uma playlist bacana pra entrar no clima do festival, clique aqui.

LOLLAPALOOZA 2016. Autódromo de Interlagos. Av. Senador Teotônio Vilela, 261. Dias 12 e 13, a partir das 12h. R$ 450 (dia), R$ 800 (dois dias).