Palco Estadão

Produtora confirma edição de 2016 do Lollapalooza Brasil

Mesmo com público visivelmente menor do que em outros anos e o dólar em alta, que dificulta a contratação de shows estrangeiros, a empresa produtora do Lollapalooza Brasil confirma a edição de 2016 do festival. Cerca de 130 mil pessoas passaram pelos dois dias do evento no Autódromo de Interlagos e você acompanhou a cobertura