Zumbis coreanos preparam ataque à Tailândia em filme de tirar o fôlego

RODRIGO FONSECA

BANGCOC –

Consagrado mundialmente (com prêmios e elogios da crítica) como um dos maiores diretores de animação da atualidade, o sul-coreano Yeon Sang-ho fez de sua passagem para a seara live-action, dirigindo gente de carne e osso, um acontecimento na Ásia no que tange a idolatria local pela estética do terror: Train to Busan, seu novo, arrepiante e sanguinolento filme é um “ame-o ou ame-o” por onde passa. Na Tailândia, onde seu passado de glórias animadas, vide The King of Pigs (2011) e The Fake (2013), viraram objetos de cult, o longa-metragem mais recente do cineasta gera mais expectativa do que todas as produções de Hollywood agendadas para chegar às telas de Bangcoc nos próximos meses, incluindo o remake de Sete Homens e um Destino, cujo pôster GG se espalha pelos shoppings locais, com Denzel Washington de caubói. Aqui o Velho Oeste anda com menos ibope do que os caubóis da Coreia, que chegam precedidos de boas resenhas lá do Festival de Cannes. Lá, houve quem considerasse o universo fedido a ressaca geopolítica de Sang-ho “o” horror do ano, com seus zumbis famintos por tripas – de fato, este título pertence, por muitos méritos, a Invocação do Mal 2, de James Wan, um exercício de direção magistral. Mas os mortos-vivos de olhinhos puxados têm um valor e tanto. Em terra tailandesas, só se fala dele, sobretudo pelos reclames que servem de cobertura à projeção em telas desta nação de Shin Gojira, ou melhor, Godzilla Resurgence, de Hideaki Anno e Shinji Higuchi, aqui tratado como pepita de ouro pelas fãs do monstro nipônico.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Projetado hors-concours na Croisette, Train to Busan é um filme gêmeo do desenho animado mais recente de Sang-ho: Seoul Station, lançado no início do ano no Brussels International Fantastic Film Festival, no qual uma epidemia zumbi infesta a Coreia do Sul. Neste mesmo ano, como um complemento à sua animação mais quentinha, ele tirou do forno este thriller canibal sobre um pai de família – o workaholic gerente de um fundo de investimentos Seok-wu (vivido pelo ótimo Gong Yoo) – disposto a tudo para resguardar sua filhinha, Su-an (Kim Su-an), das garras de carniças ambulantes devoradoras de cérebros. Estima-se que ambos os longas do realizador vão estar na seleção Panorama (ou Midnight) do Festival do Rio 2016 (6 a 16 de outubro), que terá o Cine Roxy como palácio para sua Première Brasil. A organização do evento ainda não deu suas palavras definitivas, mas corre à boca pequena que Sob Pressão, de Andrucha Waddington, vai ser o longa de abertura.

p.s.: Previsto para começar no dia 16, o 64º Festival de San Sebastián, na Espanha, já tem seu júri fechadinho para este ano. Os filmes serão avaliados pela produtora turca Nadia Turincev, pela diretora rgentina Anahí Berneri, a produtora espanhola Esther García, o mestre chinês da direção Jia Zhang-ke, a figurinista alemã Bina Daigeler, o fotógrafo americano Matthew Libatique e pelo premiadíssimo cineasta dinamarquês Bille August (presidente do time). Agendado até 24 de setembro, em solo espanhol, o evento vai projetar os ganhadores do Urso dourado de Berlim e da Palma de Ouro de Cannes – Fogo no Mar e I, Daniel Blake – além de acolher filmes inéditos de Oliver Stone (Snowden), Denis Villeneuve (A Chegada), Emir Kusturica (On The Milky Road), Bertrand Bonello (Nocturama), Paul Verhoeven (Elle), Ewan McGregor (estreando na direção com Pastoral Americana), João Pedro Rodrigues (O Ornitólogo), Jeff Nichols (o cult Midnight Special), Todd Solondz (Wiener-Dog) e das brasileiras Eliane Caffé (Era o Hotel Cambridge), de São Paulo, e Marília Rocha (A Cidade Onde Envelheço), de Minas Gerais.