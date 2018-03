Zé do Caixão assombra o Joia com curtas inéditos

Rodrigo Fonseca

Tem José Mojica Marins inédito no festival que se candidata a uma referência nacional de invenção quando o assunto é medo e sangue derramado: o Rio Fantastik. De portas abertas a partir desta segunda-feita (hoje), no Cine Joia, de Copacabana, a mostra de terror feita sob a curadoria de Carlos Primati, Raphael Camacho e Raphael Aguinaga, vai exibir dois curtas inéditos com DNA do eterno Zé do Caixão, ambos programados para às 19h deste domingo. Na ocasião, serão exibidos Coffin Joe’s Heart of Darkness, dirigido por Mojica com Marcelo Colaiacovo e Nilson Primitivo; e Sinistro Legado, que foi rodado pela filha do cineasta, Liz Marins. Na mesma sessão, o diretor e ator recebe uma homenagem pelo conjunto de sua carreira. Em paralelo ao merecido tributo ao octogenário realizador, o Rio Fantastik promove uma competição de curtas e longas nacionais, incluindo os badalados Motorrad e O Animal Cordial, que terá exibição já na abertura – ou seja… daqui a pouquinho – às 19h. Vale lembrar que de 2 a 8 de novembro, o festival segue também no Estação Net Rio.

O que esperar de O Animal Cordial:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na trama dirigida por Gabriela Amaral Almeida – cujo clima bizarro conversa com o do cult nacional Quando Eu Era Vivo, de Marco Dutra, e com vários filmes de David Cronenberg, em especial Enraivecida: A Fúria do Sexo -, um inspirado Murilo Benício vive Inácio, um empresário cujo restaurante tem uma clientela nada polida. Camila Morgado é uma das frequentadoras e não esconde seu desdém para com o jeito contido, mais humilde, de uma das funcionárias, Sara (Luciana Paes, devastadora). Na cozinha, há também embates dos trabalhadores com Inácio: o chef Djair (Irandhir Santos) é quem mais se incomoda com o patrão. A maneira como todos são tratados dá o tom da crítica social do qual Gabriela parte para construir um ensaio sobre a barbárie nossa de cada dia: quando dois ladrões entram no local, Inácio, armado, reage. E sua reação abre deixa para um sangrento ritual de descarrego e de afirmação de forças. Com um elenco monumental de coadjuvantes (tipo Humberto Carrão, Ernani Moraes), o filme é capaz de evocar ainda a tradição italiana do terror, o giallo, sobretudo Tenebre (1982), de Dario Argento. Na frente da trupe Murilo dá diferentes gradações à figura de Inácio, fazendo dele um tipo controverso, sinistro, ora frágil, ora diabólico.

A programação em detalhes:

30/10

19h30 Enfim Sós (9 min) + Pedaços (2 min) / O Animal Cordial (96 min)

21h30 Sessão William Shatner: seriado “Além da Imaginação”, 2 episódios: Na Hora H (25 min) e Pesadelo nas Alturas (25 min)

31/10

19h15 Curta Peleja no Sertão (15 min) / O Despertar de Lilith (80 min)

21h Sessão José Mojica Marins: Encarnação do Demônio (94 min)

1/11

19h15 A Mesa no Deserto (15 min) / Motorrad (92 min)

21h15 Sessão William Shatner: A Maldição das Aranhas (97 min)

2/11

19h15 Ne Pas Projeter (13 min) / O Nó do Diabo (125 min)

21h40 Sessão Midnight Classics: Gutterballs (96 min)

3/11

19h15 Sol (14 min) / Terra e Luz (73 min)

21h Sessão William Shatner: Incubus (78 min)

4/11

19h15 Lunatique (15 min) / Lamparina da Aurora (75 min)

21h Sessão William Shatner: A Chuva do Diabo (86 min)

5/11

19h15 Sinistro Legado (8 min) / Coffin Joe’s Heart of Darkness (Coração das Trevas) (23 min) Homenagens a José Mojica Marins e Premiação

21h Sessão William Shatner: Horário de Visitas (105 min)

Rio Fantastik Festival 2017 – Programação Estação NET Rio 2 ou Estação NET Botafogo 3

02/11 (Quinta)

21h30 – Lunatique (15 min) / Lamparina da Aurora (75 min)

03/11 (Sexta)

21h30 – Enfim Sós (9 min) + Pedaços (2 min) / O Animal Cordial (96 min)

04/11 (Sábado)

21h30 – A Mesa no Deserto (15 min) / Motorrad (92 min)

05/11 (Domingo)

21h30 – Peleja no Sertão (15 min) / O Despertar de Lilith (80 min)

06/11 (Segunda)

21h30 – Ne Pas Projeter (13 min) / O Nó do Diabo (125 min)

07/11 (Terça)

21h30 – Sol (14 min) / Terra e Luz (73 min)

08/11 (Quarta)

21h30 – Sessão José Mojica Marins: curtas Coffin Joe’s heart of darkness e Sinistro legado / Encarnação do Demônio (94 min)