‘Zama’ está chegando

Rodrigo Fonseca

Enfim chegará às telas o majestoso Zama, de Lucrecia Martel, que entra em circuito nesta quinta-feira. Lançado durante o Festival de Veneza de 2017, este ensaio sobre submissões lotou sessões no Festival do Rio e na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. É o trabalho de maior potência visual da cineasta (graças à fotografia do português Rui Poças) e é seu exercício de regresso ao formato longa-metragem após um hiato de quase dez anos da telona. Graças à sua força narrativa, a produção disputa o Prêmio Platino, o Oscar Latino, em oito categorias – a entrega será no dia 30, em Cancún. Na trama desta adaptação do romance homônimo de Antonio di Benedetto, o mexicano Daniel Giménez Cacho assume o papel do título: um inspetor da Coroa de Espanha que fiscaliza irregularidades na América hispânica colonial do século XIX. A presença de um temido bandido nas redondezas vai levar o burocrático Zama à ação. Matheus Nachtergaele e Mariana Nunes integram o elenco do filme, coproduzido pela mineira Vânia Catani(mesma de O Palhaço e do recente O Filme da Minha Vida).

