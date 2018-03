‘Your Name’, fenômeno japonês, chega ao Brasil no Cinemark e nas bancas

Rodrigo Fonseca

Desde a sci-fi Distrito 9 (2009) não se vê na indústria cinematográfica uma premissa tão original quanto a de Your Name, fenômeno animado de bilheteria que chega ao Brasil com exclusividade na Rede Cinemark – e já está em trâmite para ser adaptado para Hollywood, via J.J. Abrams. Dia 5 seria a exibição do desenho, chamado Kimi no na wa no original, pelo que estava previsto no cronograma da empresa, mas o site do grupo registra dia 11 como a data para a projeção do longa-metragem de Makoto Shinkai. Sua arrecadação mundial nas bilheterias foi de US$ 355, 2 milhões. Sua carreira nos EUA, onde papou US$ 5 milhões num circuitinho diminuto, foi de US$ 5 milhões, fora os elogios que devorou na crítica. Exibido no Festival de San Sebastián, no norte da Espanha, em 2016, a produção levou o troféu de melhor animação no Festival de Sitges, evento catalão, encarado como um marco das narrativas fantásticas, no ano passado. Ganhou ainda láureas nas categorias melhor roteiro e melhor trilha sonora da Academia Japonesa (o equivalente nipônico da Academia de Hollywood). E, de quebra, o êxito no audiovisual abriu para o filme um veio quadinístico: um mangá inspirado na trama hoje vende como pão quente nas bancas da Ásia e nas brasileiras. A edição é da JBC. A adaptação é assinada por Ranmaru Kotone (Blood-C).

Que enredo tão bom é esse? Bom… Your Name acompanha a história de amor, nunca realizada, entre a colegial do interior Mitshua e um jovem garçom de cidade grande, Taki. Ela acorda um dia no corpo dele. E ele, no corpo dela. Vivem experiências muito distintas: a melhor delas, é a passagem em que Mitshua, no corpo do guri, consegue atrair, com sua delicadeza feminina, a chefe dele, a quem o rapaz sempre tentou levar pra sair. Ele, por sua vez, aprende verdades sobre o modo de pensar das meninas. São situações assim que acabam aproximando os dois, até demais, abrindo a deixa para uma paixão. Ele resolve visitar a terra dela, para tentar uma relação. Mas há um problema: eles não lembram o nome um do outro, nunca… E vai surgir um desafio a mais: uma hecatombe natural, mas algo que parece estar fora da cronologia real. Será o Amor capaz de sobrepujar a Natureza?

Nas bancas – pelo menos na maior (e melhor) banca do Centro do Rio de Janeiro, a Banca do Bernardo, na Av. Rio Branco 100 (com a Rua do Ouvidor), – a resposta é sim para a equação romântica de Shinkai. “Tá saindo bastante o Your Name, com muita gente procurando pelo número 2, que deve sair daqui a um mês, mais ou menos. É uma venda muito favorável”, diz o jornaleiro Marcelo Santanna, referência em todo o RJ quando o assunto é quadrinho: não há título que falte nas prateleiras organizadas por seu parceiro de vendas, Bernardino Maia (uma lenda carioca das HQs). “Nossa banca é especializada em mangás, pela variedade, pela qualidade. Até livrarias próximas nos indicam para os fãs. Temos pouco encalhe, pois chega cliente toda hora pedindo quadrinho japonês, sobretudo mulheres. E as vendas de mangás estão aumentando com a chegada de novos títulos”.

Querendo saber mais sobre Shinkai, animador nascido em 1973, confira 5 Centímetros Por Segundo (2007) e O Jardim das Palavras (2013), seus dois filmes de maior prestígio até aqui. O diferencial de Your Name está na maneira equilibrada como ele dosa melodrama e ficção científica sem comprometer a fantasia e sem esvaziar o potencial trágico de seu casal.