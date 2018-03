Warren Beatty volta às telas após 15 anos de ausência

RODRIGO FONSECA

Enfim a boataria de que Warren Beatty havia se cansado da aposentadoria, disposto a filmar de novo, ganha carne, osso e trailer. Acaba de cair na web os primeiros minutos já editadinhos de Rules Don’t Apply, o primeiro longa-metragem dirigido e estrelado pelo maior devorador de mulheres de Hollywood – segundo fofocas e biografias – após um hiato de 15 anos longe das telas, gastos a curar as feridas deixadas pelo fiasco Ricos, Bonitos e Infiéis (2001). Mito do cinema americano dos anos 1960 e (sobretudo) 70, volta aos cinemas este ano, à frente e atrás de um filme sobre o aviador, cineasta e milionário Howard Hughes (1905-1976). Aos 79 anos, ele dirige e protagoniza esta comédia de tintas dramáticas sobre a relação de uma jovem atriz com Hughes. A tal aspirante a estrela é vivida por Lily Collins, de Espelho, Espelho Meu (2012). Martin Sheen, Alec Baldwin, Oliver Platt e Annette Benning estão no elenco do longa, cuja trama constrói uma espécie de triângulo entre a menina, Hughes e um motorista. Quem se lembra do trabalho dele como realizador à frente de Reds (1981) e Dick Tracy (1990) sabe que estamos falando de um dos mais sólidos frutos da Nova Hollywood.