‘Verónica’, o novo fruto satânico do horror espanhol

Rodrigo Fonseca

Existe uma aposta quente entre os espanhóis acerca de qual será o filme nacional de lá com mais chance de sucesso internacional em 2017 e se trata de um exemplar do que há de mais metafísico no gênero terror: Verónica, de Paco Plaza, cuja estreia em Madri, Barcelona e arredores está prevista para 25 de agosto. Bastam 30 segundos do trailer para ter a certeza de que algumas das sequências mais assustadoras do ano estão ali, nesta produção do realizador responsável pelo cultuado [REC] (2007). Tem algo ali que lembra o clássico A Filha de Drácula (1972), de Jesus Franco (1930-2013).

Na trama pilotada por Plaza, uma jovem estudante tem sua rotina alterada após um contato sobrenatural numa “partida” de Ouija, depois da qual tem o contato com um obsessor que passa a acossá-la. Neste primeiro semestre, a Espanha já nos deu o tenebroso El Bar, de Álex De La Iglesia.