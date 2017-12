Uma ‘Sessão da Tarde’ autoral das boas com Denise Fraga

Existe uma transcendência poética na obra cinematográfica do diretor Luiz Villaça, em cartaz com o encantador De Onde Eu Te Vejo, que, embora não reconhecida, oxigena suas crônicas de costumes, fincando-as a um recorrente – e autoral – debate sobre formas de conciliação entre idealização e pragmatismo. Desde o doído Por Trás Do Pano (1999), o cineasta paulistano investe em um tipo de cinema muito particular, de uma leveza à la Truffaut preservada em camadas bem dosadas de açúcar, no qual põe a relação homem e mulher em foco pelas vias de uma sensação de não pertencimento, de desterritorialização, de fim anunciado. Mesmo seu O Contador de Histórias (2009), que trilha caminhos cinebiográficos mais factuais, preserva essa linha na relação mãe e filho. E a cada nossa narrativa ele esgarça ao limite máximo as habilidades cênicas de sua parceira (de vida e obra) Denise Fraga para alimentar uma noção periférica de heroísmo romântico. E toda a demanda dele no esforço em desenhar figuras femininas tridimensionais, já na madureza da idade, já em tempo de maternidade, mas ainda afoitas por conjugar o verbo “amar” em desinências inovadoras, fazem Denise evoluir como atriz filme a filme, aparando arestas de seu carisma. O desempenho dela no novo (e precioso) longa-metragem do diretor deixa a gente com um sorrisão de satisfação ao final.

Espécie de Medianeras versão paulista, De Onde Eu Te Vejo dialoga diretamente com o cult argentino de Gustavo Taretto por sua abordagem geopolítica, numa cartografia da extinção de monumentos urbanos de uma São Paulo em crise econômica – como o resto do país. O empenho diário da arquiteta e fotógrafa Ana Lúcia (Denise) a fim de mapear prédios fadados à demolição é uma espécie de metáfora para o fim de prazo de validade do ideal progressista da maior metrópole do país. Não por acaso, um dos principais jornais da cidade está em processo de “passaralho”, em demissões coletivas, o que afeta o coprotagonista Fábio, marido de Ana há 20 anos e hoje separado dela, em função das dificuldades de a mocinha lidar com suas superstições astrológicas e liturgias românticas. O papel dele coube a Domingos Montagner, galã maduro do momento, que faz jus a toda a expectativa nele depositada, pela habilidade de nos surpreender com um ferramental gestual inusitado.

Villaça sempre foi feliz na escolha dos parceiros de cena para Fraga, vide a escolha de Marco Ricca em Cristina Quer Casar (2003) ou de Pedro Cardoso e Luiz Mello no já citado Por Trás Do Pano. Aqui, a química é plena de novo (mas um pouquinho além) na composição de uma love story de tintas cômicas boa sobretudo para quarentões e trintões tardios. Lamenta-se apenas ele não usar melhor uma coadjuvante de ouro, a astróloga vivida pelo quindim de coco Laila Zaid (hoje uma das melhores atrizes de sua geração). Mas nada arranha o charme de uma trama que se equilibra na observação das ações e reações de um ex-casal que, apesar dos problemas, não consegue deixar de se querer.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Este belo longa hoje está num circuitinho pequeninho. Mas merece audiência na telona.

p.s.: Depois de quatro meses de 2016 nas veias, já é possível arriscar qual é o pior filme do ano até agora: Direito de Amor (Freeheld), de Peter Sollett, o mais “heterofóbico” dos dramas já lançados no perímetro de Hollywood ao falar da vida a dois. Julianne Moore é uma atriz de currículo invejável, mas beira a caricatura no papel da policial Laurel Hester, coprotagonizada por uma Elle Page no abuso de todos os chavões interpretativos possíveis. Lamentável do início ao fim.

p.s.2: Quem tiver interesse numa boa peça de teatro não pode perder o desempenho memorável de Otávio Augusto em A Tropa, em cartaz no CCBB-RJ. Sob a direção de César Augusto, ele vive um militar reformado que, acometido de uma doença terminal, acerta contas (não por vontade própria) com seus quatro filhos. Também no Centro Cultural Banco do Brasil, o musical A Cuíca do Laurindo dá uma aula de samba e de carioquice apoiada no talento do ator Alexandre Rosa Moreno.