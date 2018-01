Um canteiro fértil para a webdramaturgia

A imagem de Flávio Bauraqui, um dos maiores atores do país da atualidade, sob a mira de um revólver, acossado por um perigo mascarado, é suficiente para despertar o interesse – e a reflexão – acerca do que promete a novíssima temporada do projeto Canal Mosaico, um canteiro de webdramaturgia no Youtube. Nesta quarta-feira, a partir das 20h, a Casa da Gávea, um canteiro de resistência artística na Zona Sul do Rio de Janeiro, serve de sede para o lançamento dos novos filmes realizados a partir da ideia de se fomentar a produção de narrativas para a internet. Com direção de Denise Sganzerla, o Mosaico reúne um cardápio de curtíssimos com roteiro original, de gêneros variados, com até cinco minutos de duração cada. Bauraqui estrela Mão Armada. Algumas das produções abordam o terror (como Almas Cadentes), a comédia (vide Errei) e a aventura (caso de Dom, com o genial Pietro Mario). A primeira leva de historietas foi lançada em 17 de dezembro de 2015 e a segunda terá lançamento na web em 30 de Junho.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.