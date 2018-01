‘Toni Erdmann’ dispara em enquetes pelo Oscar de melhor filme estrangeiro

RODRIGO FONSECA

Mais importante (e quente) fórum de informações e reflexões acerca do Oscar, o site Awards Daily já começou a apontar os potenciais com correntes às estatuetas da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de 2017, cujas láureas serão entregues no dia 26 de fevereiro. Destaca-se, nas análises mais recentes do portal, a chegada, com fôlego, de novos trabalhos de mestres como Martin Scorsese (Silêncio, com potencial nomeação para Liam Neeson) e Ang Lee (A Longa Caminhada de Billy Lynn, com chance de prêmio de coadjuvante para Steve Martin). Saber-se-á quem concorre a que só no dia 24 de janeiro. Mas a categoria mais controversa neste momento para nós, no Brasil (sobretudo neste dia de eleição), é a lista de títulos com fôlego para o troféu de filme estrangeiro, na qual podemos tentar uma chance com O Pequeno Segredo, o eleito da comissão montada pela Secretaria do Audiovisual – contrariando a torcida em prol de Aquarius, visto por 301 mil pagantes após um mês em cartaz. A julgar pela enquete feita pelo site, o longa alemão Toni Erdmann, comédia da diretora Maren Ade, galardoada com o prêmio da crítica em Cannes, é o mais badalado dos nomes em avaliação. Na trama, uma empresária passa a ser assediada por seu pai, um pianista fracassado que se disfarça para poder se reaproximar da filha e reaver o amor dela. Mas, além deste filmaço germânico, aparecem:

De Longe Te Observo, de Lorenzo Vigas (Venezuela); Barakah Meets Baraka, de Mahmoud Sabbagh (Arábia Saudita); El Acompañante, de Pavel Giroud (Cuba); House of Others, de Russudan Glurjidze (Georgia); a animação Minha Vida de Abobrinha, de Claude Barras (Suíça); On the Other Side, de Zrinko Ogresta (Croácia); Sieranevada, de Cristi Puiu (Romênia); e Tanna, de Martin Butler e Bentley Dean (Austrália).