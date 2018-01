Tintas de inclusão racial no novo (e ótimo) ‘Homem-Aranha’

RODRIGO FONSECA

Há muito mais do que Tom Holland no novo Homem-Aranha, o recém-lançado De Volta ao Lar, em especial, o desempenho apoteótico de Michael Keaton para fazer do Abutre um dos vilões mais demasiadamente humanos do cinema contemporâneo.

E agora, com ele em cartaz, com todos os seus méritos, pode, enfim, acabar a xaropada qie tenta apregoar (o bom… e nada mais) Mulher-Maravilha como o maior filme de super-heróis já feito – coisa que ele não passa nem perto de ser, apesar da eficiência de Patty Jenkins na direção. O novo Aranha faz jus à trilogia de Sam Raimi, mas sem apostar no épico, tendo como diferencial social uma aposta num desenho multirracial, em que a mocinha é a atriz negra Laura Harrier. Numa atuação impecável, Laura é a primeira estrela afro-americana a encarnar o par romântico de Peter Parker e o faz com uma eficiência inquestionável. E tem ainda a ótima Zendaya, também de filiação afro, no elenco, que escalou o subestimado Bokeem Woodbine como o vilão elétrico Shocker.

E não percam as copias dubladas, pois têm Garcia Júnior (um gênio da voz) como a versão brasileira de Keaton, que rouba o filme para si.

