‘The Whistle’: tolerância em forma de curta-metragem

Talentoso diretor de TV, escolado no dinamismo de programa de variedades, Mario Marcondes Kalocsai radicou-se nos EUA e lá vem construindo uma carreira cinematográfica pautada pela investigação formal, como comprova o tocante curta-metragem The Whistle, que pode ser conferido a 0800 no YouTube. Apoiado no bom desempenho de Kathy Gregory, o cineasta brasileiro cria um ensaio sobre a tolerância nos nosso tempos de puro egoísmo expresso em uma narrativa tensa. Na trama, uma criança se zanga com a mãe (Kathy) e sai por uma floresta a esmo, até encontrar um estranho. O encontro, construído num clima de tensão, explode numa transformação afetiva. Bela estreia no formato. A montagem é a cereja deste bolo, fervendo nossa atenção para além das condições normais de temperatura e pressão.

