‘Tela Quente’ abre alas para a série ‘Sob Pressão’

RODRIGO FONSECA

Antídoto contra chavões narrativos, a série Sob Pressão vai ao ar na Rede Globo a partir do dia 25 de julho, em nove capítulos, explorando a labuta dos guerreiros de estetoscópio e jaleco branco dos centros cirúrgicos de periferia. O episódio um tem direito a uma participação de Monarco, um nobre do samba. Mas, como um esquenta para sua estreia, a emissora exibe esta noite, às 22h40, o longa-metragem homônimo que deu origem aos personagens dos seriado, elevando temperatura e pressão da Tela Quente. A direção do filme é de Andrucha Waddington.

Poucos diretores brasileiros da safra revelada na primeira metade da Retomada, ali entre 1995 e 2002, têm uma potência visual e um requinte de enquadramento tão afiados e abertos à depuração do tempo quanto os de Andrucha, que dá um passo a mais (à frente) em sua trajetória investigativa do real com Sob Pressão, lançado em novembro em circuito. O apelido de “novo Tropa de Elite” atribuído ao filme após sua apresentação no Festival do Rio 2016 – de onde saiu com os prêmios de melhor ator, para Julio Andrade, e de melhor coadjuvante, para um fosforescente Stepan Nercessian – não passa por indiretas conexões com a estética favela movie nem pelos arranhões que ele dá na corrupção policial. A comparação vem pela nevralgia em seu ritmo narrativo, taquicárdico do início ao fim, e pelo reaquecimento da vertente de thriller social.

Na telona, o principal acerto deste exercício de hiperrealismo do diretor de Casa de Areia (2005) é a habilidade de aplicar ao longo de 90 minutos de trama hospitalar um clima de filme de ação, padrão Stallone.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais conhecido por filmes acerca de um Brasil profundo, telúrico ou litorâneo, como Eu, Tu, Eles (premiado em Cannes, em 2000), Andrucha aproveitou sua experiência urbana em Gêmeas (1999) e Os Penetras (2012) para explorar as periferias do Rio usando um hospital como metonímia da exclusão. Ali, o cineasta cria uma espécie de geopolítica do Brasil, entre vítimas e algozes, numa Faixa de Gaza assistencial, na qual os médicos suturam mais do que feridas: o bisturi mais afiado é o que desafio os poderes paralelos, seja o da PM, seja o da bandidagem. Nesse aspecto sociológico, Thelmo Fernandes, um ator de talento GG, alcança neste belo filme, vulto à altura de seu amplo ferramental interpretativo sob a farda do Capitão Botelho. Signo vivo de abuso de poder, o oficial desarranja a balança ética no embate de forças (quase marxista) da PM com o corpo de médicos liderado pelo Dr. Evandro (Júlio Andrade, sempre na curva da instabilidade), sob a supervisão do Dr. Samuel (Stepan).

Filmado na Santa Casa de Misericórdia, em Cascadura, com inspiração no livro Sob Pressão — A Rotina de Guerra de um Médico Brasileiro, do Dr. Marcio Maranhão, o novo trabalho de Andrucha faz do Doutor Evandro uma espécie de herói torto, perto do que Steven Soderbergh fez com Clive Owen na série The Knick, na HBO. Caberá a Evandro, cirurgião-chefe de uma unidade clínica ameaçada de fechamento pela chegada de uma administradora (Andréa Beltrão) faminta por downsizing, manter seus pacientes vivos e seus médicos unidos, usando métodos dignos do MacGyver de Profissão: Perigo (tipo o uso de furadeiras de obra). Num tom de aventura e de suspense, o cineasta nunca nos deixa perder de vista o entendimento das crises dos hospitais em âmbito público nacional. E, com isso, ele nos dá um espetáculo febril.