‘Stallone Cobra’ e outras bossas de Sylvester no Space

RODRIGO FONSECA

Em cartaz em circuito internacional com Guardiões da Galáxia: Volume 2, cuja renda já beira US$ 820 milhões, Sylvester Stallone está preparando a parte dois de Rota de Fuga, chamada Escape Plan 2: Hades, e um thriller cômico com Jackie Chan, cujo título ficou Ex-Baghdad. Mas se você ainda tem dúvida das razões que levam Hollywood a assediá-lo tanto, oferecendo-lhe projetos incompatíveis com os demais astros de ação, basta conferir a retrospectiva dele no canal Space, neste domingo. Às 15h50, o canal dá um destaque ao xodó dos thrillers de brutalidade dos anos 1980: Stallone Cobra, uma adaptação do romance Fair Game, de Paula Gosling, que custou US$ 25 milhões e arrecadou US$ 160 milhões nas bilheterias. Pra melhorar: a sessão dele será dublada por André Filho, um dos maiores astros da voz do Brasil. Tem ainda na emissora O Implacável (2000), às 17h20, e Alvo Duplo, lá pelas 19h20.

