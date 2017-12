Spaghetti ao molho de Gemma

Dona de um acervo invejável de filmes, indo de Akira Kurosawa a Jean-Pierre Melville, passando por Mickey One de Arthur Penn, a Versátil, bunker de resistência cinéfila em forma de DVD, inclui agora nova especialidade de massas italianas em seu cardápio, ao adicionar uma safra de clássicos do faroeste spaghetti a suas atrações. E a fornada inicial, numa caixinha de iguarias, oferece um prato daqueles de lamber os beiços: Dias de Ira (1967), de Tonino Valerii. Reprisado à exaustão nas tardes da década de 1990, na sessão Western da Rede Record, em versão dublada pela saudosa BKS, com o nome de O Dia da Ira, I Giorni Dell’Ira deixa a gente bêbado de sinestesia desde os créditos de abertura por conta da trilha sonora de Riz Ortolani, reaproveitada por Quentin Tarantino em Django Livre, lá em 2012. Seu roteiro é uma aula de psicologia freudiana dissolvida numa solução on the rocks de adrenalina, que se torna mais tensa a cada virada e a cada corte feito na montagem de Franco Farticelli. Rodado na região espanhola de Almería, a produção se afina com a linhagem do dito “bangue-bangue tutorial”, no qual caubóis de gerações diferentes passam juntos por uma jornada de aprendizagem.



Aqui, o jovem lixeiro Scott Mary (Gemma, soberbo) é hostilizado por todos por conta de ser filho órfão de uma garota de programa. Tem uma paixão pela lourinha mais gata de sua cidade, Clifton, mas, por lá, ninguém gosta dele. Sua sorte muda (ou quase) depois que um pistoleiro misterioso (de pontaria imbatível) chamado Frank Talby (Van Cleef) cruza seu caminho e se apieda de sua condição. Talby enxerga em Scott uma máquina de matar e é melhor que este instrumento fatal esteja a seu dispor. Por isso, ele se aproxima do rapaz e dá a ele dez lições sobre como ser um gatilho relâmpago no Oeste. Mas, aos poucos, conforme o poder de Talby cresce, aumenta também sua patifaria – algo que Scott rejeita. Daí vem a contradição, que alimenta um filme B até a medula, mas com sequências antológicas, como a do duelo de espingardas.

Alimentou-se durante anos a hipótese de que o enredo era adaptado do romance Der Tod Ritt Dienstags (Death Rode on Tuesdays), de Rolf O. Becker, mas, conforme o longa foi ganhando fama, Valerii afirmou que esse crédito foi apenas uma maneira de ganhar o respeito dos coprodutores e distribuidores alemães. No Brasil, nas exibições na TV, Dias de Ira contou com a voz dos dubladores Antonio Moreno (Van Cleef) e Carlos Campanille (Gemma).

Ainda no box de Faroeste Spaghetti da Versátil entraram O Dia da Desforra (1966), de Sergio Sollima; Cemitério Sem Cruzes (1969), de Robert Hossein; e Tepepa (também de 1969), com direção de Giulio Petroni, e a presença de Orson Welles no elenco.