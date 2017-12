Som ao redor de Cannes: torcida por ‘Aquarius’, doc sobre Cinema Novo e inédito de Cacá Diegues

Velas acesas nesta madrugada por Aquarius, de Kleber Mendonça Filho, e O Grande Circo Místico, de Carlos Diegues, pois na manhã DESTA QUINTA sai a lista de indicados às mostras competitivas do 69º Festival de Cannes (11 a 22 de maio). De toda a esquadra de ficções com chances potenciais de surpreender a Croisette, estes são os dois longas-metragens com maior cacife: o primeiro traz Sonia Braga no papel de uma crítica de música capaz de viajar no tempo; o segundo, segue os rastros de uma trupe circense ao longo de um século, trazendo Vincent Cassel no picadeiro. Nos documentários, a torcida é por Cinema Novo, de Eryk Rocha, com seu balanço geracional sobre a nossa modernidade audiovisual, num balanço político acerca das revoluções dos anos 1960 e das dissonâncias de 2017, com uma palavra em comum entre as duas épocas: golpe.

A inclusão de Eryk coroaria a memória da tradição. A seleção de Diegues para brigar pelo Palma celebraria o poder autorregnerativo desta mesma tradição. Já Kleber se lá entrar vai lapidar ainda mais aquela que talvez seja a mais consistente tendência temática de nosso cinema hoje: o chamado “classe média blues”. Ele mesmo, com seu seminal O Som ao Redor (2012), pôs a pedra fundamental nessa linhagem que exuma as sequelas da luta de classes desde a escravidão até a Era Dilma, tendo como primos Casa Grande (2014), de Felipe Gamarano Barbosa, e Que Horas Ela Volta? (2015), de Anna Muylaert. E essa nova leva vem sendo o que há de mais chamativo em nossa filmografia pelo mundo afora, com êxito de público, sobretudo, na Europa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tem um zumzumzum acerca da possível entrada de Eliane Caffé na Semana da Crítica ou na Quinzena dos Realizadores com Era o Hotel Cambridge. O mesmo se fala sobre Vazante, de Daniela Thomas, e sobre Curva de Rio Sujo, de Felipe Bragança.

De mais, as apostas dadas como certas para Cannes amanhã são: The Last Face, de Sean Penn; Elle, de Paul Verhoeven; Sully, de Clint Eastwood; La Fille Inconnue, de Jean-Pierre e Luc Dardenne; Neruda, de Pablo Larraín; Slack Bay, de Bruno Dumont; Julieta, de Pedro Almodóvar; On The Milky Road, de Emir Kusturica; The Handmaiden, de Park Chan-Wook; After the Storm, de Hirokazu Kore-Eda; Jogo do Dinheiro, de Jodie Foster; Loving, de Jeff Nichols; Paterson, de Jim Jarmusch; Juste la Fin du Monde, de Xavier Dolan; Neon Demon, de Nicolas Winding Refn; American Honey, de Andrea Arnold; Fai Bei Sogni, de Marco Bellocchio; Personal Shopper, de Olivier Assayas; Family Photos, de Cristian Mungiu; Planetarium, de Rebecca Zlotowski; Rester Vertical, de Alain Giraudie; La Pazza Gioia, de Paolo Virzi; I, Daniel Blake, de Ken Loach, e La Femme de la Plaque Argentique, de Kiyoshi Kurosawa. Boa sorte a todos, que terão como seu abre-alas hors-concours Café Society, de Woody Allen.

As indicações serão anunciadas por volta das 6h do horário de Brasília. O Brasil já está no páreo da Palma de curta-metragem com A Moça Que Dançou com o Diabo, de João Paulo Maria Miranda. É provável que dois deuses hollywoodianos passem pela Croisette: Martin Scorsese com Silêncio, e Steven Spielberg com O Bom Gigante Amigo. Agora só nos resta esperar.