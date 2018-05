‘Samouni Road’ ganha o prêmio de documentário em Cannes

Rodrigo Fonseca

Centrado nas memórias de vizinhos da Faixa de Gaza coletadas às vésperas de um casamento e animadas em preto e branco, “Samouni Road”, do diretor italiano Stefano Savona, ganhou neste sábado o troféu L’Oeil d’Or de Melhor Documentário do 71. Festival de Cannes. O júri presidido por Emmanuel Finkiel saiu impressionado com o casamento harmônico entre as técnicas de animação usadas por Savona e o contexto de horror dos relatos.

Os jurados concederam ainda duas menções honrosas: uma para “The Eyes of Orson Welles”, de Mark Cousins, e uma para “Libre”, de Michel Toesca.

A Palma de Ouro será entregue esta noite.