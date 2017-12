Rocha de memórias: o Cinema Novo na mira de Cannes

Até o fim do mês, o cineasta Eryk Rocha termina o bordado de uma colcha de retalhos composta por fragmentos de 130 filmes, projetos estéticos e sonhos de uma América Latina integrada e inclusiva chamada Cinema Novo. A ideia é que o documentário – um dos títulos mais cotados para as mostras paralelas de Cannes, sobretudo, a seção Cannes Classics – comece sua carreira nos festivais nacionais do segundo semestre. O título do sétimo longa-metragem do realizador de cults como Rocha Que Voa (2002) é xará do movimento que sonhou mudar o modo de se fazer cinema, o modo de se entender o Brasil e o modo de se fazer História – tudo isso a partir de uma valorização da cultura nacional. A produção é de Diogo Dahl (de Dores de Amores), filho de Nelson Pereira dos Santos e da atriz Ana Maria Magalhães, dois mitos cinemanovistas. Com depoimentos dos mais importantes diretores do movimento, montados por Reanto Vallone (um dos maiores craques da edição hoje no país), o projeto busca reaver a energia de uma geração que teve no pai de Eryk, Glauber Rocha (1939-1981), um de seus expoentes mais luminosos. Na entrevista a seguir, o diretor de 38 anos aponta semelhanças simbólicas e governamentais entre os tempos de hoje, de Impeachment, e o Brasil dos anos 1960 no qual obras-primas como Vidas Secas (1963), Terra em Transe (1964) e Macunaíma (1969) foram realizadas.

Qual é a abordagem que o filme traz em relação ao movimento cinemanovista brasileiro e quais são os diretores entrevistados?

ERYK ROCHA – Não é um filme historicista, para explicar o movimento. Ele é um ensaio poético de reincorporação da energia criadora do Cinema Novo a fim de trazer o nosso país para o agora, para o presente, livrá-lo dos ranços. O desejo do filme é pesquisar o Cinema Novo como sendo uma “aventura de criação” feita por uma geração que, em plena ebulição dos anos 1960 pensava a arte como carro chefe de uma transformação social e política do Brasil e da America Latina. Para fazer isso, o meu documentário é composto de múltiplos filmes do Cinema Novo e narrado em primeira pessoa por seus próprios autores: Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, Leon Hirszman, Cacá Diegues, Luiz Carlos Barreto, Paulo César Sarraceni, Ruy Guerra, Gustavo Dahl, Walter Lima Junior, David Neves, Mário Carneiro, José Carlos Avellar, Roberto Pires, Roberto Santos, Roberto Farias, Orlando Senna, Alex Viany, Arnaldo Jabor, Olney São Paulo, Zelito Viana, Geraldo Sarno, Luíz Sérgio Person, Maurice Capovilla, entre outros. Nessa perspectiva não se trata de um filme sobre o Cinema Novo, mas COM e através do caldeirão do Cinema Novo. E esse filme se desdobra também em uma série documental para a TV que inclui o crítico José Carlos Avellar em um dos capítulos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Três dos quase 130 filmes citados por você em seu novo documentário garantiram efervescência política à nossas telas no ato do Golpe de 1964: Vidas Secas, Deus e o Diabo na Terra do Sol e Os Fuzis. Não por acaso você resgata essa trinca no momento em que o país se vê, uma vez mais, falando de golpe, de quebra democrática. Que semelhanças você enxerga entre os momentos históricos?

ERYK – O documentário Cinema Novo flagra um momento de tensão histórica e de violência bem próximo do que vivemos hoje. Há uma sequência crucial nesse meu filme que aborda o Golpe e, em seguida, o Ato Institucional nº 5, mostrando o quanto eles afetaram o país a partir de uma ruptura do processo democrático, num acirramento da ditadura. É da natureza da América Latina o fato de a nossa história viver de ciclos sempre marcados por golpes. A questão, antes, nos anos 1960, é que havia uma ação dos militares. Agora quem faz a ação é o judiciário, que se politiza, televisionado ao vivo e a cores, numa relação com a mídia. O que muitas vezes não se enxerga é que, no golpe de 1964, havia, junto dos militares, uma certa classe média mais conservadora, uma ala da burguesia nacional. O Golpe foi também parte da vontade política dessa classe. Agora hoje, quem executa o interesse da burguesia é o Judiciário. Precisamos sim de um novo ciclo para nossa política, mas ele não pode vir de uma ruptura democrática.

De que maneira o Cinema Novo modificou nossa percepção estética de Brasil?

ERYK – Já se passaram cinco décadas e, apesar de muitas teorias, teses e versões, ninguém conseguiu definir o que foi (ou é) o Cinema Novo em sua inteireza. Isso só confirma a profundidade do movimento, e sua complexidade criadora. O Cinema Novo foi o período estética e intelectualmente mais fecundo do cinema brasileiro, no qual foram consolidadas as bases de uma representação revolucionária, fundando uma nova imagem deste país para o próprio Brasil e para o mundo.

O quanto as gerações contemporâneas preservaram das invenções cinemanovistas e de que maneira o legado daquele movimento se modificou ao longo da História?

ERYK – Este projeto, Cinema Novo, nasce da vontade de investigar a história cinematográfica, cultural e política do meu país em cruzamento com minhas raízes afetivas. O desejo do filme é colocar o Cinema Novo em pleno movimento, sempre com intuito de trazer o movimento para o presente, sem mistificações, cristalizações ou estigmas. Quero romper com o saudosismo e com essa idéia hermética de passado ligado àquelas imagens. Quero recolocar o Cinema Novo como um estado de espírito, como um gesto de invenção e coragem, e como um “movimento de futuro” que dialoga visceralmente com o Brasil e o cinema contemporâneo.

De que maneira o seu mergulho nessas imagens históricas do Cinema Novo modificou sua forma de olhar, sua forma de fazer cinema?

Eryk – Este novo documentário é composto de uma multidão de imagens, sobretudo imagens dos anos 1960, uma época na qual aqueles diretores, olhando para dentro deste país, interagindo com inquietações de seu próprio tempo, construíram uma representação de Brasil para o mundo. No fundo, o Cinema Novo, com seus filmes tão diversos entre si, pode ser entendido como um grande documentário sobre o Brasil, um testemunho poético da formação de um povo. Revisitar esse processo, mais do que um privilégio, é um caminho para eu entender de onde venho.

Quando você vai voltar à ficção, terreno que visitou em 2010 com Transeunte?

ERYK – Por conta do intenso processo de montagem do Cinema Novo e do quanto o filme me absorveu, eu tive que adiar a filmagem de Breves Miragens de Sol, meu novo longa de ficção, para o segundo semestre deste ano. A partir de junho, iniciamos a pré-produção. É uma trama sobre a realidade da noite do Rio de Janeiro tendo a saga de um taxista como sua camada ficcional.

Neste momento, seu último longa, o documentário Campo de Jogo (2014), roda os cinemas nos EUA, tendo sido ovacionado em Los Angeles. Segundo o crítico do Los Angeles Times, Noel Murray, “Rocha, com uma abordagem impressionista, mostra que existe poesia na alegria do povo”. Como você avalia a trajetória dele em solo americano?

ERYK – Foi meu primeiro filme lançado comercialmente nos EUA, onde teve première em Nova York, em dezembro, e ele está circulando por algumas das maiores praças dos Estados Unidos país graças ao bom acolhimento da crítica americana. A realidade da periferia, retratada por mim a partir do futebol, atrai muito a atenção deles lá.