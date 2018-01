Rio acolhe festival de filmes da Nova Zelândia

Rodrigo Fonseca

Sensação em matéria de etnografia do Festival de Berlim 2016, o drama geracional Mahana (The Patriarch), encarada como um atestado de maturidade do diretor Lee Tamahori, vai ter uma sessão no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, às 19h, no Espaço Itaú (o velho Arteplex) celebrando a abertura do Festival de Cinema da Nova Zelândia no Brasil. Do pacote de atrações, o mais provocante, no quesito narrativa, é Mentiras Brancas (White Lies, 2013), de Dana Rotberg, um filme sobre a lealdade feminina, agendado para segunda, às 21h20.

Sobre Tamahori: o realizador ganhou fama nos anos 1990 com o seminal O Amor e a Fúria (1994), uma aula de antropologia sobre aculturamentos. Pouco depois, suas manhas para rodar cenas de ação eletrizantes valeram a ele uma vaga para dirigir um 007 da (boa) fase Pierce Brosnan: O Amanhã Nunca Morre (1999). Mas sua carreira hollywoodiana degringolou com escolhas infelizes (como xXx 2) e ele acabou voltando ao lar, para fazer uma reflexão sobre o patriarcado em Mahana.

Confira a programação do evento na íntegra.

Quinta-feira, 10 de agosto

19h10 – MAHANA | The Patriarch – 18 anos – 1h43min

Sexta-feira, 11 de agosto

18h45 – bate-papo com o diretor Bryn Evans, de Hip Hop-eration

19h10 – OPERAÇÃO HIP-HOP | Hip Hop-eration – 12 anos – 1h33min

20h50 – bate-papo com o diretor Crys Pryor e com a produtora Miriam Smith, de The Ground We Won

21h20 – O ESPAÇO QUE GANHAMOS | The Ground We Won – 18 anos – 1h31min

Sábado, 12 de agosto

19h10 – BOY – 18 anos – 1h27min

21h20 – A ENCANTADORA DE BALEIAS | Whale Rider – 12 anos – 1h41min

Domingo, 13 de agosto

19h10 – NASCIDO PARA DANÇAR | Born to Dance – 12 anos – 1h36min

21h10 – MAHANA | The Patriarch – 18 anos – 1h43min

Segunda-feira, 14 de agosto

19h10 – TERRAS MORTAS | The Dead Lands – 16 anos – 1h47min

21h20 – MENTIRAS BRANCAS | White Lies – 18 anos – 1h39min

Terça-feira, 15 de agosto

19h10 – BOY – 18 anos – 1h27min

21h20 – O RENASCER DE UM CAMPEÃO | The Dark Horse

Quarta-feira, 16 de agosto

19h10 – A ENCANTADORA DE BALEIAS | Whale Rider – 12 anos – 1h41min

21h20 – OPERAÇÃO HIP-HOP | Hip Hop-eration – 12 anos – 1h33min