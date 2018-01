Retrospectiva de Luiz Rosemberg Filho em Viña Del Mar

RODRIGO FONSECA

Ocupado hoje com as filmagens de um novo longa-metragem (Os Príncipes), o diretor Luiz Rosemberg Filho, mito do cinema nacional de invenção, vai ter uma retrospectiva integral de sua obra no Chile, no Festival Internacional de Cine de Viña Del Mar (4 a 9 de setembro). O último trabalho do realizador, Guerra do Paraguay, é considerado por parte da crítica um dos melhores filmes brasileiros do ano. Seus trabalhos mais aclamados são A$$untina das Amérikas (1973) e Crônica de um Industrial (1976).