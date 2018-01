Reforços para a Berlinale 2018

Rodrigo Fonseca

Quem andava apreensivo acerca da seleção de filmes da 68ª edição do Festival de Berlim respirou aliviado nesta segunda-feira ao conferir os reforços de luxo que a programação alemã recebeu, incluindo José Padilha. O cineasta carioca entra em campo com o thriller 7 Days in Entebbe, sobre o sequestro de um voo Tel Aviv-Paris em 1976. Na competição, chegaram dois novos predadores salivando pelo Urso de Ouro: o prolífico e loooooooongo filipino Lav Diaz, com o musical Season of the Devil, e o mexicano Alonso Ruizpalacios, com Museu, estrelado por Gael García Bernal. As maiores apostas na disputa deste ano são Eva de Benoit Jacquot, Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot de Gus Van Sant, e Transit de Christian Petzold. Vale lembrar que Wes Anderson também está no páreo… e com o filme de abertura do evento: a animação Ilha de Cachorros. Na seara de exibições especiais, chama atenção um terror pilotado por Steven Soderbergh: Unsane, com Juno Temple e Amy Irving.

Competição

3 Tage in Quiberon (3 Days in Quiberon) de Emily Atef

7 Days in Entebbe de José Padilha (hors-concours)

Ága de Milko Lazarov (hors-concours)

Ang panahon ng halimaw (Season of the Devil) de Lav Diaz

Black 47 de Lance Daly (hors-concours)

Damsel de David Zellner and Nathan Zellner

Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot de Gus Van Sant

Dovlatov de Alexey German Jr.

Eldorado de Markus Imhoof (hors-concours)

Eva de Benoit Jacquot

Figlia mia (Daughter of Mine) de Laura Bispuri

Las herederas (The Heiresses) de Marcelo Martinessi

In den Gängen (In the Aisles) de Thomas Stuber

Isle of Dogs de Wes Anderson

Khook (Pig) de Mani Haghighi

Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot (My Brother’s Name is Robert and He is an Idiot) de Philip Gröning

Museo (Museum) de Alonso Ruizpalacios

La prière (The Prayer) de Cédric Kahn

Toppen av ingenting (The Real Estate) de Måns Månsson aeAxel Petersén

Touch Me Not de Adina Pintilie

Transit de Christian Petzold

Twarz (Mug) de Małgorzata Szumowska

Unsane de Steven Soderbergh (hors-concours)

Berlinale Special

AMERICA Land of the FreeKS de Ulli Lommel

The Bookshop de Isabel Coixet

The Happy Prince de Rupert Everett

Gurrumul de Paul Williams

The Interpreter de Martin Šulík

Monster Hunt 2 de Raman Hui

RYŪICHI SAKAMOTO: async AT THE PARK AVENUE ARMORY de Stephen Nomura Schible

Das schweigende Klassenzimmer (The Silent Revolution) de Lars Kraume

Unga Astrid (Becoming Astrid) de Pernille Fischer Christensen

Usedom – Der freie Blick aufs Meer de Heinz Brinkmann

Viaje a los Pueblos Fumigados (A Journey to the Fumigated Towns) de Fernando Solanas